520 оккупантов, 13 артсистем и 12 БПЛА: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ за сутки

Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:

Ранее сообщалось, что украинским защитникам удалось обнаружить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами с артиллерии они были уничтожены.

Также мы писали, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Напомним, что 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военное собрание. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года - как раз накануне полномасштабного вторжения.

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