ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони з артилерії знищили російські танки біля Кремінної (відео)

Новость на русском →
Луганська область, Понеділок 15 травня 2023 16:25
Сили оборони з артилерії знищили російські танки біля Кремінної (відео) Фото: Знищений російський танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Передова група СБУ на Кремінському напрямку розвідала, де окупанти ховають важку техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою безпілотників отримано точні координати місця розміщення російських танків.

Броньовану техніку вражено точковими ударами артилерії 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Українські військові знищили понад роту російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Луганськ Збройні сили України Кременная Війна в Україні
NEWS
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію