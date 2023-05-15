Сили оборони з артилерії знищили російські танки біля Кремінної (відео)

Українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА .

Зазначається, що за допомогою безпілотників отримано точні координати місця розміщення російських танків.

"Передова група СБУ на Кремінському напрямку розвідала, де окупанти ховають важку техніку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Українські військові знищили понад роту російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.

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