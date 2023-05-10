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Закінчуються солдати? Путін наказав призвати запасників на військові збори

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Середа 10 травня 2023 17:24
Закінчуються солдати? Путін наказав призвати запасників на військові збори Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ призивають на військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Призвати у 2023 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", - сказано в указі.

При цьому, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, такий указ є щорічним. Примітно, що минулого року Путін підписав його 18 лютого - за шість днів до повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що росіяни розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також ми писали, що за даними британської розвідки, росіяни хочуть відстрочити нову відкриту обов'язкову мобілізацію.

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