Закінчуються солдати? Путін наказав призвати запасників на військові збори

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

"Призвати у 2023 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", - сказано в указі.

При цьому, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, такий указ є щорічним. Примітно, що минулого року Путін підписав його 18 лютого - за шість днів до повномасштабного вторгнення в Україну.