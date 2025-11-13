5000 гривень для першокласника: українцям нагадали важливий дедлайн для отримання виплати

Як подати заяву онлайн

Якщо у вас встановлено застосунок "Дія", перевірте наявність push-сповіщення про можливість подати заяву. Для цього потрібно:

оновити мобільний застосунок;

перейти до розділу "Сервіси" - "Допомога від держави" - "Пакунок школяра";

обрати дані дитини, відкрити "Дія.Картку" та підписати заяву.

Якщо "Дія" не встановлена

Батькам, у яких не встановлений застосунок "Дія", потрібно до сервісного центру Пенсійного фонду України. Один із батьків або законний представник дитини має пред’явити:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Інші документи - свідоцтво про народження, шлюб чи рішення суду - подаються в паперовій формі лише у разі, якщо Пенсійний фонд не може отримати їх електронно.

У заяві потрібно вказати реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку. Саме на нього буде зараховано кошти.

На що можна витратити гроші

Допомога надається виключно у безготівковій формі. Протягом 180 днів кошти можна використати на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття у магазинах або в підприємців, які мають відповідний вид діяльності.