5000 гривень для першокласника: українцям нагадали важливий дедлайн для отримання виплати

В Україні батькам першокласників нагадали про завершення строків подання заяв на отримання 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра". Зробити це можна до 15 листопада 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Якщо у вас встановлено застосунок "Дія", перевірте наявність push-сповіщення про можливість подати заяву. Для цього потрібно:
Батькам, у яких не встановлений застосунок "Дія", потрібно до сервісного центру Пенсійного фонду України. Один із батьків або законний представник дитини має пред’явити:
Інші документи - свідоцтво про народження, шлюб чи рішення суду - подаються в паперовій формі лише у разі, якщо Пенсійний фонд не може отримати їх електронно.
У заяві потрібно вказати реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку. Саме на нього буде зараховано кошти.
Допомога надається виключно у безготівковій формі. Протягом 180 днів кошти можна використати на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття у магазинах або в підприємців, які мають відповідний вид діяльності.
Нагадаємо, в Україні працює інтерактивна мапа торгових точок, де можна розрахуватися коштами за програмою "Пакунок школяра". Вона охоплює понад 25 тисяч магазинів по всій країні. Невикористані протягом 6 місяців з моменту зарахування кошти автоматично повернуться до державного бюджету.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українці витрачають найбільше грошей за програмою "Пакунок школяра" на дитячий одяг, взуття та шкільне приладдя.