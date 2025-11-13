5000 гривен для первоклассника: украинцам напомнили важный дедлайн для получения выплаты

Как подать заявление онлайн

Если у вас установлено приложение "Дія", проверьте наличие push-уведомления о возможности подать заявление. Для этого нужно:

обновить мобильное приложение;

перейти в раздел "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";

выбрать данные ребенка, открыть "Дія.Картку" и подписать заявление.

Если "Дія" не установлена

Родителям, у которых не установлено приложение "Дія", нужно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Один из родителей или законный представитель ребенка должен предъявить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (при наличии);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Другие документы - свидетельство о рождении, браке или решение суда - подаются в бумажной форме только в случае, если Пенсионный фонд не может получить их электронно.

В заявлении нужно указать реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке. Именно на него будут зачислены средства.

На что можно потратить деньги

Помощь предоставляется исключительно в безналичной форме. В течение 180 дней средства можно использовать на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви в магазинах или у предпринимателей, которые имеют соответствующий вид деятельности.