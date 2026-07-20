По 5000 гривень на першокласника: як батькам отримати одноразову виплату

Головне: Одноразова допомога: Родини першокласників можуть отримати одноразову державну виплату в розмірі 5 000 гривень.

Родини першокласників можуть отримати одноразову державну виплату в розмірі 5 000 гривень. Терміни подачі заяв: Оформити допомогу необхідно до 15 листопада 2026 року.

Оформити допомогу необхідно до 15 листопада 2026 року. Хто має право на кошти: Виплата призначається одному з батьків, прийомним батькам або опікунам. Головна умова - і заявник, і дитина (яку зарахували до 1 класу цього року) мають бути громадянами України.

Виплата призначається одному з батьків, прийомним батькам або опікунам. Головна умова - і заявник, і дитина (яку зарахували до 1 класу цього року) мають бути громадянами України. Цільове використання грошей: Допомога надається виключно в безготівковій формі на спеціальний рахунок.

Допомога надається виключно в безготівковій формі на спеціальний рахунок. Кому виплату не призначать: Гроші не зможуть отримати родини першокласників, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Програма "Пакунок школяра" передбачає одноразову виплату для підготовки першокласників до навчального року. Адмініструє її Пенсійний фонд України.

Хто може отримати виплату

Право на допомогу має один із батьків або інший законний представник дитини, якщо:

дитину зарахували до першого класу в новому навчальному році;

дитина є громадянином України;

заявник також є громадянином України.

Подати заяву також можуть уповноважені представники дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи, до сім'ї яких тимчасово влаштована дитина.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна до 15 листопада 2026 року.

Найпростіший спосіб - через застосунок "Дія". Після перевірки даних Пенсійний фонд повідомить заявника про можливість отримання виплати.

Якщо скористатися "Дією" неможливо, заяву можна подати у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Для оформлення знадобляться:

дані заявника;

дані дитини;

свідоцтво про народження дитини;

номер спеціального банківського рахунку.

У деяких випадках також потрібно надати документи, що підтверджують повноваження законного представника або статус дитини.

На що можна витратити гроші

Виплата надається лише у безготівковій формі. Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику.

Зокрема, за ці гроші можна купити:

шкільне приладдя та канцелярські товари;

книги;

дитячий одяг;

взуття.

Покупки можна здійснювати у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Використати кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їх зарахування. Якщо після закінчення цього строку частина грошей залишиться невикористаною, банк поверне залишок Пенсійному фонду.

Кому допомогу не призначать

Виплату не надаватимуть, якщо першокласник:

виїхав на постійне місце проживання за кордон;

перебуває на тимчасово окупованій території.

У Пенсійному фонді також нагадали, що сума допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для призначення інших видів державної соціальної допомоги.

Якщо заяву вже подав один із батьків або законний представник, звернення іншої особи щодо цієї ж дитини розглядатися не буде. Якщо між батьками виникне спір щодо отримання виплати, рішення ухвалюватимуть після його врегулювання.