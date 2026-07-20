По 5000 гривень на першокласника: як батькам отримати одноразову виплату

Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, можуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Подати заяву потрібно до 15 листопада 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
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Програма "Пакунок школяра" передбачає одноразову виплату для підготовки першокласників до навчального року. Адмініструє її Пенсійний фонд України.
Право на допомогу має один із батьків або інший законний представник дитини, якщо:
Подати заяву також можуть уповноважені представники дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи, до сім'ї яких тимчасово влаштована дитина.
Подати заяву можна до 15 листопада 2026 року.
Найпростіший спосіб - через застосунок "Дія". Після перевірки даних Пенсійний фонд повідомить заявника про можливість отримання виплати.
Якщо скористатися "Дією" неможливо, заяву можна подати у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.
Для оформлення знадобляться:
У деяких випадках також потрібно надати документи, що підтверджують повноваження законного представника або статус дитини.
Виплата надається лише у безготівковій формі. Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику.
Зокрема, за ці гроші можна купити:
Покупки можна здійснювати у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Використати кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їх зарахування. Якщо після закінчення цього строку частина грошей залишиться невикористаною, банк поверне залишок Пенсійному фонду.
Виплату не надаватимуть, якщо першокласник:
У Пенсійному фонді також нагадали, що сума допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для призначення інших видів державної соціальної допомоги.
Якщо заяву вже подав один із батьків або законний представник, звернення іншої особи щодо цієї ж дитини розглядатися не буде. Якщо між батьками виникне спір щодо отримання виплати, рішення ухвалюватимуть після його врегулювання.
Нагадаємо, минулого року програмою "Пакунок школяра" скористалися понад 200 тисяч першокласників. Допомогу оформили майже 99% родин, які мали на неї право. Найчастіше отримані кошти витрачали на дитячий одяг, шкільне приладдя та взуття.
Раніше РБК-Україна також розповідало, що виплата за програмою "Пакунок школяра" не враховується під час призначення житлової субсидії.
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