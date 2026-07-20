По 5000 гривен на первоклассника: как родителям получить одноразовую выплату

Семьи, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, могут получить единовременную государственную помощь в размере 5 тысяч гривен. Подать заявление следует до 15 ноября 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.
Главное:
Программа "Пакет школьника" предусматривает единовременную выплату для подготовки первоклассников к учебному году. Администрирует его Пенсионный фонд Украины.
Право на помощь имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, если:
Подать заявление могут уполномоченные представители детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лица, в семью которых временно устроен ребенок.
Подать заявление можно до 15 ноября 2026 года .
Самый простой способ - через приложение "Дия". После проверки данных Пенсионный фонд уведомит заявителя о возможности получения выплаты.
Если воспользоваться "Дией" невозможно, заявление можно подать в бумажной форме в любом сервисном центре Пенсионного фонда.
Для оформления понадобятся:
В некоторых случаях также следует предоставить документы, подтверждающие полномочия законного представителя или статус ребенка.
Выплата предоставляется только в безналичной форме. Денежные средства поступают на специальный банковский счет и могут быть использованы только для приобретения товаров, необходимых первокласснику.
В частности, за эти деньги можно купить:
Покупки можно совершать у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Использовать средства нужно в течение 180 дней с момента их зачисления. Если по истечении этого срока часть денег останется неиспользованной, банк вернет остаток Пенсионному фонду.
Выплату не будут предоставлять, если первоклассник:
В Пенсионном фонде также напомнили, что сумма пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для назначения других видов государственной социальной помощи.
Если заявление уже подал один из родителей или законный представитель, обращение другого лица к этому же ребенку рассматриваться не будет. Если между родителями возникнет спор по получению выплаты, решение будет принято после его урегулирования.
Напомним, в прошлом году программой "Пакет школьника" воспользовались более 200 тысяч первоклассников. Помощь оформили почти 99% семей, которые имели на нее право. Чаще полученные средства тратили на детскую одежду, школьные принадлежности и обувь.
Ранее РБК-Украина также рассказывало, что выплата по программе "Пакет школьника" не учитывается во время назначения жилищной субсидии.
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