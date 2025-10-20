UA

Курс долара Економіка Авто Tech

До 500 Тбіт/с. Україна отримає надшвидкісний інтернет в обхід Росії: що відомо

Під Чорним морем прокладуть новий інтернет-кабель для України (фото: Telegram-канал Михайла Федорова)
Автор: Павло Колеснік

Україна отримає новий цифровий маршрут зв'язку - сучасну кабельну систему Kardesa, яка пройде дном Чорного моря і з'єднає Україну, Болгарію, Грузію і Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Швидкий інтернет в обхід Росії стане реальністю

Проєкт реалізує компанія Vodafone в рамках Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, що передбачає будівництво міжнародних інтернет-магістралей для підвищення стійкості та безпеки українського інтернету.

Система Kardesa стане одним із найбільших цифрових інфраструктурних проектів регіону та забезпечить:

  • цифровий суверенітет і стійкість телеком-інфраструктури України
  • залучення інвестицій у сферу телекомунікацій
  • швидкий і безпечний інтернет для українців
  • обхід російського напрямку в міжнародному інтернет-трафіку.

Будівництво кабельної системи розпочнеться в Болгарії у 2027 році, а загальний бюджет проекту перевищує 100 млн євро.

Завдяки новому цифровому маршруту, Чорноморський регіон отримає додатково до 500 Тбіт/с пропускної здатності.

Підводні кабелі забезпечують близько 98% світового інтернет-трафіку, тому проект має стратегічне значення не лише для України, а й для всієї цифрової екосистеми регіону.

Раніше ми розповідали, як залишатися на зв'язку і користуватися інтернетом навіть під час тривалих відключень світла.

Також ми писали, що Samsung готує функцію, яка обмежуватиме швидкість інтернету в смартфонах.

А ще у нас є матеріал про те, чому інтернет може працювати повільно і як швидко перевірити його реальну швидкість за допомогою простих інструментів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернетзв'язокVodafone Group