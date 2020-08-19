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Почти 500 работников гуманитарных организаций стали жертвами нападений в 2019, - ООН

Мир, Среда 19 августа 2020 22:05
Почти 500 работников гуманитарных организаций стали жертвами нападений в 2019, - ООН
Фото: красный крест (v-variant.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Из них 125 были убиты, 234 ранены и 124 были похищены

В среду, 19 августа, Организация Объединенных Наций объявила, что в 2019 году 483 сотрудника гуманитарных организаций стали жертвами нападений. Таких случаев на 18% больше, чем годом ранее и больше, чем за все предыдущее время.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Из них 125 были убиты, 234 ранены и 124 были похищены.

Большинство нападений на сотрудников гуманитарных организаций произошло в Сирии, за которой следовали Южный Судан, Демократическая Республика Конго (ДРК), Афганистан и Центральноафриканская Республика.

"Эти настоящие герои делают необычные вещи в необычные времена, чтобы помочь женщинам и детям, чьи жизни перевернуты кризисом", - заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш.

Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 усилила давление на гуманитарных работников, которые во многих местах по всему миру взяли на себя роль служб быстрого реагирования.

ООН также отметила всплеск нападений на медицинских работников и учреждения здравоохранения. Из-за этого 199 человек в прошлом году погибли.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций отреагировали на события в Беларуси.

Также ООН предоставила отчет по Бейруту, где ранее произошел мощный взрыв.

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