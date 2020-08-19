Майже 500 працівників гуманітарних організацій стали жертвами нападів у 2019, - ООН

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З них 125 були вбиті, 234 поранені і 124 були викрадені

У середу, 19 серпня, Організація Об'єднаних Націй оголосила, що в 2019 році 483 співробітники гуманітарних організацій стали жертвами нападів. Таких випадків на 18% більше, ніж роком раніше і більше, ніж за весь попередній час.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

З них 125 були вбиті, 234 поранені та 124 були викрадені.

Більшість нападів на співробітників гуманітарних організацій відбулося в Сирії, за якою слідували Південний Судан, Демократична Республіка Конго (ДРК), Афганістан і Центральноафриканська Республіка.

"Ці справжні герої роблять незвичайні речі в незвичайні часи, щоб допомогти жінкам і дітям, чиї життя перевернуті кризою", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш.

Він підкреслив, що пандемія COVID-19 посилила тиск на гуманітарних працівників, які в багатьох місцях по всьому світу взяли на себе роль служб швидкого реагування.

ООН також зазначила сплеск нападів на медичних працівників і закладів охорони здоров'я. Через це 199 осіб минулого року загинули.

Нагадаємо, раніше в Організації Об'єднаних Націй відреагували на події в Білорусі.