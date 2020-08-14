Почти 180 жертв и разрушенный город: ООН представила отчет по Бейруту

Фото: взрыв в Бейруте (twitter com NYTBen)

ООН заявляет, что Ливану не грозит голод

В результате взрыва в Бейруте (Ливан) погибли 178 человек и около 6 000 получили ранения. Взрыв разрушил столицу и вынудил правительство уйти в отставку.

Об этом говорится в отчете агентства ООН по гуманитарным вопросам, передает Al Arabiya.

По данным ООН, помимо вышеуказанных жертв, еще не менее 30 человек пропали без вести.

В результате взрыва повреждены 6 больниц, а не 3, а также более 20 мелких клиник в разных районах Бейрута.

"Предварительная экспресс-оценка в радиусе 15 км от взрыва выявила, что из 55 медицинских учреждений только половина полностью функционирует, а около 40% получили от умеренных до серьезных повреждений и нуждаются в восстановлении", - говорится в отчете.

Кроме того, повреждены около 120 школ, в которых учатся около 50 000 учеников. Более тысячи из почти 50 000 жилых домов тоже серьезно пострадали. В общей сложности повреждены квартиры более 170 000 жителей столицы Ливана.

Несмотря на повреждение элеваторов в порту, дефицита продовольствия не ожидается. На сегодня порт Бейрута загружен на 30%, а порт Триполи на севере страны - на 70%. Это позволяет продолжать доставку продуктов питания и товаров. Мировая продовольственная программа ООН доставит трехмесячный запас муки и зерна.

Напомним, ранее сообщалось, что после взрывов в Бейруте за помощью обратились десятки украинцев.

Взрыв в Бейруте произошел 4 августа в порту на складах, где хранилась селитра.