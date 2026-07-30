500 літрів пального за зняття з розшуку: на Одещині затримали посадовця ТЦК

За даними слідства, до начальника одного з відділів Одеського ТЦК звернувся заступник керівника критично важливого підприємства. Він хотів з'ясувати порядок сплати штрафу за чоловіка, який перебуває у розшуку військкомату, аби надалі офіційно працевлаштувати його.

У відповідь посадовець запропонував уникнути процедур та "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизпалива, вартість яких становить майже 45 тисяч гривень. У разі відмови військовослужбовець погрожував примусовою мобілізацією робітника.

Представник підприємства одразу звернувся до правоохоронних органів. Співробітники поліції та СБУ задокументували злочин та затримали фігуранта.

Фото: затримання посадовця ТЦК за хабар (npu.gov.ua)

Наразі слідчі вже повідомили посадовцю ТЦК про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що передувало

Вчора джерела РБК-Україна розповіли, що на Одещині затримали районного військкома Доброслава. При цьому офіційні обставини справи та можливі підозри не повідомлялися.