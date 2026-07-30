500 литров топлива за снятие с розыска: в Одесской области задержали чиновника ТЦК

По данным следствия, к начальнику одного из отделов Одесского ТЦК обратился замруководителя критически важного предприятия. Он хотел выяснить порядок уплаты штрафа за мужчину, который находится в розыске военкомата, чтобы в дальнейшем официально трудоустроить его.

В ответ чиновник предложил избежать процедур и "решить вопрос" в обмен на талоны на 500 литров дизтоплива, стоимость которых составляет почти 45 тысяч гривен. В случае отказа военнослужащий угрожал принудительной мобилизацией рабочего.

Представитель предприятия сразу обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции и СБУ задокументировали преступление и задержали фигуранта.

Фото: задержание должностного лица ТЦК за взятку (npu.gov.ua)

Следователи уже сообщили чиновнику ТЦК о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало

Вчера источники РБК-Украина рассказали, что в Одесской области задержали районного военкома Доброслава. При этом официальные обстоятельства дела и возможные подозрения не сообщались.