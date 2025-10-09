По 50 тисяч щомісяця: Рада підтримала закон про виплати військовим після полону

9 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №13627, який запроваджує виплати військовим після полону. Вони отримають по 50 тисяч гривень щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України у Telegram .

Документ запроваджує щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених з російського полону та таких, що потребують тривалого стаціонарного лікування. Закон підтримали 244 народних депутати.

Документ встановлює щомісячну додаткову винагороду 50 000 грн для таких військових. Виплата діятиме весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями).

У разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах - виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком - скасовуються.

Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування у випадках, коли воїн перебуває у стаціонарі понад 30 днів.

Закон також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.

Раніше фінансова допомога надавалась лише тим військовим, які зазнали поранень, контузій або каліцтв у полоні.

Тепер підтримку зможуть отримати й ті, хто страждає на тяжкі або загострені хвороби, що виникли внаслідок перебування в полоні.