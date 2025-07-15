Військовий зник або в полоні? У Міноборони пояснили, хто і як може отримати виплати
Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо порядку призначення грошового забезпечення у випадках, коли військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міноборони.
Хто може отримати виплати
Виплати не призначаються автоматично - їх можуть отримати лише ті особи, яких військовий заздалегідь вказав у особистому розпорядженні. Якщо такого документа немає, кошти можуть виплачуватися:
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особам першої черги - дружині або чоловіку, неповнолітнім дітям, дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку), батькам, які не позбавлені батьківських прав;
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особам другої черги, якщо вони є підопічними військовослужбовця - повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам (за відсутності розпорядження та осіб першої черги).
Виплати не проводяться, якщо військовий добровільно здався в полон, дезертирував або самовільно залишив частину.
Також грошове забезпечення не призначається громадянам РФ і Білорусі, особам, які постійно проживають у цих країнах, а також засудженим за державну зраду, колабораціонізм чи пособництво агресору.
Як скласти особисте розпорядження
Особисте розпорядження - це документ, в якому військовий визначає, кому і в яких частках має виплачуватись грошове забезпечення. Розпорядження можна в будь-який момент змінити або скасувати, зробивши відповідну позначку в новому документі.
Для його оформлення потрібно:
- написати заяву у довільній письмовій формі;
- завірити підпис у командира частини або нотаріуса;
- передати документ до військової частини.
У разі завірення командиром - документ долучають до справи протягом 1 дня, у разі нотаріального засвідчення - у 30-денний термін.
Як подати документи
Після того, як командир частини видав наказ про захоплення у полон або зникнення військовослужбовця, документи на виплату можна подати до будь-якого територіального центру комплектування - незалежно від місця реєстрації.
Необхідно подати:
- заяву з реквізитами банку та IBAN-рахунком;
- копії паспорта, ідентифікаційного коду;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- додаткові документи - якщо йдеться про опікунів, осіб з інвалідністю, усиновлювачів тощо.
ТЦК перевіряє документи, формує електронний файл і надсилає його до військової частини через систему СЕДО. Розгляд заяви триває до 15 днів.
Як і коли здійснюються виплати
У разі позитивного рішення кошти надходять щомісяця на банківський рахунок, вказаний у заяві (у поточному місяці - за попередній).
Розмір виплат включає грошове забезпечення, щорічні соціальні виплати, виплати на оздоровлення тощо. З них утримуються аліменти та обов’язкові відрахування, передбачені законом.
Хто отримує:
- особа, визначена в особистому розпорядженні - у зазначеній частці;
- за його відсутності: особи першої черги - 50% від суми, решта зберігається за військовим; особи другої черги - 20%, решта депонується.
Право на отримання коштів настає з дати, вказаної в наказі командира про полон або зникнення безвісти. Виплати припиняються у день повернення з полону, виявлення факту добровільної здачі, смерті або з’ясування обставин.
У разі звільнення військовослужбовця з полону, йому виплачують усю депоновану суму. У разі смерті - гроші включають до складу спадщини.
Читайте також про те, що військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Сума виплати залежить від групи інвалідності: I - 1 211 200 гривень, II - 908 400 гривень, III - 757 000 гривень.
Раніше ми писали про те, що Кабмін змінив порядок надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Тепер днем виникнення права на виплату вважається дата актового запису про смерть, а не дата смерті у свідоцтві.
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