По 50 тысяч ежемесячно: Рада поддержала закон о выплатах военным после плена

9 октября Верховная Рада поддержала законопроект №13627, который вводит выплаты военным после плена. Они получат по 50 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram .

Документ вводит ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном стационарном лечении. Закон поддержали 244 народных депутата.

Документ устанавливает ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 грн для таких военных. Выплата будет действовать все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами).

В случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях - выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору - отменяются.

Выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения в случаях, когда воин находится в стационаре более 30 дней.

Закон также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.

Ранее финансовая помощь предоставлялась только тем военным, которые получили ранения, контузии или увечья в плену.

Теперь поддержку смогут получить и те, кто страдает тяжелыми или обостренными болезнями, возникшими в результате пребывания в плену.