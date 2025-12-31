50 тисяч гривень на дитину: які нові виплати запрацюють в Україні з 1 січня 2026 року

Документ запроваджує нові формати допомоги та суттєво збільшує розміри виплат - від підтримки вагітних жінок до щомісячних програм для батьків дітей різного віку.

50 тисяч гривень при народженні дитини

Однією з ключових новацій стане одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень після народження дитини. Вона призначатиметься на кожну дитину, незалежно від того, перша це, друга чи третя.

Отримати допомогу зможуть:

один з батьків

усиновлювач;

опікун або піклувальник.

Подати заяву можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Раніше допомога при народженні дитини становила 41 280 гривень і виплачувалась частинами (10 320 гривень одразу та по 860 гривень щомісяця).

Перехідні виплати для дітей, народжених у 2025 році

Для дітей, які народилися у 2025 році і яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, передбачений перехідний механізм. Вони отримуватимуть 7 тисяч гривень, а також по 860 гривень щомісяця.

Заяву також необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

З 2026 року оновлюються і виплати для вагітних жінок:

непрацюючі жінки (без страхового стажу) - 7 000 гривень щомісяця протягом усієї вагітності;

офіційно працевлаштовані - 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців;

військовослужбовиці, поліцейські та інші спецкатегорії - 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Тривалість виплат:

126 днів (70 днів до пологів та 56 - після) - стандартні пологи;

140 днів - ускладнені пологи або народження двійні;

180 днів - для окремих пільгових категорій.

"Пакунок малюка"

Зберігається програма "Пакунок малюка", але з новими умовами. Батьки зможуть обрати:

або набір речей для новонародженого;

або грошову компенсацію, розмір якої визначить Кабмін.

Отримати допомогу можна:

з 36-го тижня вагітності;

або протягом трьох місяців після народження дитини.

Щомісячна допомога "єЯсла"

Запроваджується оновлена програма "єЯсла":

8 тисяч гривень щомісяця - для догляду за дитиною віком від 1 до 3 років, якщо один із батьків або законний представник працевлаштований на повний робочий день;

12 тисяч гривень щомісяця - якщо дитина має інвалідність.

Допомогу можуть отримувати також бабуся, дідусь або опікун, які фактично доглядають за дитиною.