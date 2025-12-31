50 тисяч гривень на дитину: які нові виплати запрацюють в Україні з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон №4681-ІХ, який передбачає масштабне оновлення системи державної підтримки сімей з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ.
Документ запроваджує нові формати допомоги та суттєво збільшує розміри виплат - від підтримки вагітних жінок до щомісячних програм для батьків дітей різного віку.
Однією з ключових новацій стане одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень після народження дитини. Вона призначатиметься на кожну дитину, незалежно від того, перша це, друга чи третя.
Отримати допомогу зможуть:
Подати заяву можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Раніше допомога при народженні дитини становила 41 280 гривень і виплачувалась частинами (10 320 гривень одразу та по 860 гривень щомісяця).
Для дітей, які народилися у 2025 році і яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, передбачений перехідний механізм. Вони отримуватимуть 7 тисяч гривень, а також по 860 гривень щомісяця.
Заяву також необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.
З 2026 року оновлюються і виплати для вагітних жінок:
Тривалість виплат:
Зберігається програма "Пакунок малюка", але з новими умовами. Батьки зможуть обрати:
Отримати допомогу можна:
Запроваджується оновлена програма "єЯсла":
Допомогу можуть отримувати також бабуся, дідусь або опікун, які фактично доглядають за дитиною.
Нагадаємо, закон про підвищення виплат на дитину президент України Володимир Зеленський підписав у листопаді 2025 року. Документ був направлений на підпис главі держави 10 листопада та повернений до парламенту з підписом президента 14 листопада.
Також РБК-Україна писало про посилення демографічного старіння в Україні через війну, міграцію та різке падіння народжуваності, що призводить до зменшення кількості працездатних людей і зростання навантаження на бюджет. Демограф Елла Лібанова також заявила, що після війни бебі-буму в Україні не буде через зміну умов життя, економічні фактори та свідоме планування народжуваності.