UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

50 тисяч гривень на дитину: які нові виплати запрацюють в Україні з 1 січня 2026 року

Фото: В Україні зростають виплати на дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон №4681-ІХ, який передбачає масштабне оновлення системи державної підтримки сімей з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ.

Документ запроваджує нові формати допомоги та суттєво збільшує розміри виплат - від підтримки вагітних жінок до щомісячних програм для батьків дітей різного віку.

50 тисяч гривень при народженні дитини

Однією з ключових новацій стане одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень після народження дитини. Вона призначатиметься на кожну дитину, незалежно від того, перша це, друга чи третя.

Отримати допомогу зможуть:

  • один з батьків
  • усиновлювач;
  • опікун або піклувальник.

Подати заяву можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Раніше допомога при народженні дитини становила 41 280 гривень і виплачувалась частинами (10 320 гривень одразу та по 860 гривень щомісяця).

Перехідні виплати для дітей, народжених у 2025 році

Для дітей, які народилися у 2025 році і яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, передбачений перехідний механізм. Вони отримуватимуть 7 тисяч гривень, а також по 860 гривень щомісяця.

Заяву також необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

З 2026 року оновлюються і виплати для вагітних жінок:

  • непрацюючі жінки (без страхового стажу) - 7 000 гривень щомісяця протягом усієї вагітності;
  • офіційно працевлаштовані - 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців;
  • військовослужбовиці, поліцейські та інші спецкатегорії - 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Тривалість виплат:

  • 126 днів (70 днів до пологів та 56 - після) - стандартні пологи;
  • 140 днів - ускладнені пологи або народження двійні;
  • 180 днів - для окремих пільгових категорій.

"Пакунок малюка"

Зберігається програма "Пакунок малюка", але з новими умовами. Батьки зможуть обрати:

  • або набір речей для новонародженого;
  • або грошову компенсацію, розмір якої визначить Кабмін.

Отримати допомогу можна:

  • з 36-го тижня вагітності;
  • або протягом трьох місяців після народження дитини.

Щомісячна допомога "єЯсла"

Запроваджується оновлена програма "єЯсла":

  • 8 тисяч гривень щомісяця - для догляду за дитиною віком від 1 до 3 років, якщо один із батьків або законний представник працевлаштований на повний робочий день;
  • 12 тисяч гривень щомісяця - якщо дитина має інвалідність.

Допомогу можуть отримувати також бабуся, дідусь або опікун, які фактично доглядають за дитиною.

Нагадаємо, закон про підвищення виплат на дитину президент України Володимир Зеленський підписав у листопаді 2025 року. Документ був направлений на підпис главі держави 10 листопада та повернений до парламенту з підписом президента 14 листопада.

Також РБК-Україна писало про посилення демографічного старіння в Україні через війну, міграцію та різке падіння народжуваності, що призводить до зменшення кількості працездатних людей і зростання навантаження на бюджет. Демограф Елла Лібанова також заявила, що після війни бебі-буму в Україні не буде через зміну умов життя, економічні фактори та свідоме планування народжуваності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати на дитинуДітиНародження дитини