50 тысяч гривен на ребенка: какие новые выплаты заработают в Украине с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, который предусматривает масштабное обновление системы государственной поддержки семей с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.
Документ вводит новые форматы помощи и существенно увеличивает размеры выплат - от поддержки беременных женщин до ежемесячных программ для родителей детей разного возраста.
Одной из ключевых новаций станет единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка. Она будет назначаться на каждого ребенка, независимо от того, первый это, второй или третий.
Получить помощь смогут:
Подать заявление можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Ранее помощь при рождении ребенка составляла 41 280 гривен и выплачивалась частями (10 320 гривен сразу и по 860 гривен ежемесячно).
Для детей, которые родились в 2025 году и которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, предусмотрен переходный механизм. Они будут получать 7 тысяч гривен, а также по 860 гривен ежемесячно.
Заявление также необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка.
С 2026 года обновляются и выплаты для беременных женщин:
Продолжительность выплат:
Сохраняется программа "Пакет малыша", но с новыми условиями. Родители смогут выбрать:
Получить помощь можно:
Вводится обновленная программа "єЯсла":
Помощь могут получать также бабушка, дедушка или опекун, которые фактически ухаживают за ребенком.
Напомним, закон о повышении выплат на ребенка президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2025 года. Документ был направлен на подпись главе государства 10 ноября и возвращен в парламент с подписью президента 14 ноября.
Также РБК-Украина писало об усилении демографического старения в Украине из-за войны, миграции и резкого падения рождаемости, что приводит к уменьшению количества трудоспособных людей и росту нагрузки на бюджет. Демограф Элла Либанова также заявила, что после войны бэби-бума в Украине не будет из-за изменения условий жизни, экономических факторов и сознательного планирования рождаемости.