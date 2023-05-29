50 років. Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану

Запровадження санкцій проти ісламської держави підтримали 328 парламентаріїв.

Санкції проти Ірану

На вихідних президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт ухвали про введення санкцій проти Ірану на півстоліття. При цьому наголошувалося, що рішення щодо запровадження обмежень підтримала Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Іран довгий час заперечував, що постачає безпілотники моделі Shahed країні-агресору. Пізніше Тегеран заявив, що надав невелику кількість безпілотників "до початку конфлікту". У свою чергу Кремль активно використовує іранські безпілотники для нападу на українські міста та інфраструктуру.

Крім цього, Росія не заперечує, що використовує безпілотники "Шахед" і виявила бажання збільшити своє власне виробництво.

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