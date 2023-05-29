На 50 лет. Верховная рада одобрила введение санкций против Ирана

Введение санкций против исламского государства поддержали 328 парламентариев.

Санкции против Ирана

На выходных президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о введении санкций против Ирана на полстолетия. При этом отмечалось, что решение о введении ограничений поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Иран долгое время отрицал, что поставляет беспилотники модели Shahed стране-агрессору. Позднее, Тегеран заявил, что предоставил небольшое количество беспилотников "до начала конфликта". В свою очередь, Кремль активно использует иранские беспилотники для нападения на украинские города и инфраструктуру.

Помимо этого Россия не отрицает, что использует беспилотники "Шахед" и выразила желание увеличить свое собственное производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.