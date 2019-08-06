На скандальном 50 округе выявили бюллетени с галочками за 3 кандидатов

В Покровске Донецкой области в одном из домов обнаружили бюллетени с внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые были заполнены сразу за трех кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что на месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени.

"Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов).

Отметим, что бюллетени считаются испорченными, если в них стоит больше, чем одна метка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что помещение ОИК №50 в Покровске Национальная полиция взяла под охрану. Полиция будет обеспечивать охрану до восстановления работы окружной избирательной комиссии.

Так, Центральная избирательная комиссия еще не приняла протоколы с мокрыми печатями от окружной избирательной комиссии № 50 в Покровске Донецкой области, где во время подсчета голосов прошли протесты и столкновения. В частности, в Мирнограде проходят судебные заседания по делу о пересчете голосов на 50-м округе.

Ранее сообщалось, что в городе были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.