На скандальному 50 окрузі виявили бюлетені з галочками за 3 кандидатів

У Покровську Донецької області в одному з будинків виявили бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України, які були заповнені одразу за трьох кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені.

"Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).

Відзначимо, що бюлетені вважаються зіпсованими, якщо в них стоїть більше, ніж одна позначка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що приміщення ОВК №50 у Покровську Національна поліція взяла під охорону. Поліція буде забезпечувати охорону до відновлення роботи окружної виборчої комісії.

Так, Центральна виборча комісія ще не прийняла протоколи з мокрими печатками від окружної виборчої комісії № 50 у Покровську Донецької області, де під час підрахунку голосів відбулися протести і сутички. Зокрема, у Мирнограді проходять судові засідання у справі про перерахунок голосів на 50-му окрузі.

Раніше повідомлялося, у місті були протести з-за підрахунку голосів на позачергових виборах у Верховну раду.