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Эти 50 дней показали мне с другой стороны многих мировых лидеров, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что за 50 дней войны России против Украины он увидел мировых лидеров с другой стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Эти 50 дней показали мне с другой стороны многих мировых лидеров. Я видел большую щедрость тех, кто и сам небогат. Я увидел решимость от тех, кого мировые лидеры, обычно, не принимали всерьез", - заявил глава государства.

Он также отметил, что увидел таких политиков, которые вели себя так, как будто у них нет никакой власти. Кроме того, были и такие политики, которые за 50 дней войны сделали больше, чем некоторые государственные деятели, претендующие на лидерство.

Напомним, Зеленский заявил о том, что Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину.

Ранее Зеленский призвал мировое сообщество срочно предоставить Украине тяжелое вооружение.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины