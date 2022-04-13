Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести нефтяное эмбарго для России. Также Европа должна продемонстрировать четкую готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей. Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Сегодня западную санкционную политику рассмотрела группа международных экспертов под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти", - заявил президент.

Он также отметил, что группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми постоянно пользуется Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это ощутимо для Москвы.