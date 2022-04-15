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Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що за 50 днів війни Росії проти України він побачив світових лідерів з іншого боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів. Я бачив велику щедрість тих, хто і сам небагатий. Я побачив рішучість від тих, кого світові лідери, зазвичай, не приймали серйозно", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що побачив таких політиків, які поводилися так, як ніби у них немає ніякої влади. Крім того, були й такі політики, які за 50 днів війни зробили більше, ніж деякі державні діячі, які претендують на лідерство.

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що Євросоюз повинен перестати спонсорувати російську військову машину.

Раніше Зеленський закликав світову спільноту терміново надати Україні важке озброєння.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України