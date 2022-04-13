Зеленский призвал страны срочно предоставить Украине тяжелое вооружение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского .

"Различные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется в Украину. Нам не только удалось остановить российскую армию - мы отбросили ее назад! Но наша война еще далека от завершения. Это был только первый раунд", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что руководитель Кремля Владимир Путин и его армия меняют свою стратегию - укрепляют свои силы, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.

Президент также добавил, что Путин не остановится на Украине и его следующей целью является Европа, о чем открыто заявляют российские пропагандисты.

"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен определенный список оружия. Я призываю граждан всего мира помочь донести до ваших правительств, администраций президентов и лидеров ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", - заявил Зеленский.

По его словам. Украине срочно необходимы:

Артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американские M142 HIMARS;

БТРы (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д.);

Танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

Системы ПВО (С-300, БУК или аналогичные современные западные системы ПВО);

Боевые самолеты.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Вооружи Украину сейчас, чтобы мы вместе смогли победить это зло", - подчеркнул президент.