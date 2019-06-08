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Более 5 тысяч украинцев изменили место голосования до парламентских выборов

Новости » Выборы 2019    08.06.2019 - 20:44
Более 5 тысяч украинцев изменили место голосования до парламентских выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Изменением места голосования воспользовались 5288 человек

Временным изменением места голосования на досрочных парламентских выборах воспользовались уже более 5 тысяч граждан Украины. Об этом сообщили в Государственном реестре избирателей, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по состоянию на 8 июня временным изменением места голосования воспользовались 5 288 человек. Среди них более 3 тысяч граждан с Востока, которые смогут проголосовать на парламентских выборах не по месту жительства.

В Органах госреестра отмечают, избиратели могут изменить участок для голосования в том случае, если в связи с учебой, работой, выездом за границу или иными обстоятельствами не имеют возможности проголосовать за зарегистрированным месту жительства.

"На период проведения внеочередных выборов 21 июля орган Реестра может временно изменить место голосования избирателю, в том числе вне пределов одномандатного избирательного округа, к которому избиратель относится по адресу. В случае, если избирателю изменен участок для голосования вне пределов одномандатного избирательного округа, к которому он относится по своему адресу, такому избирателю выдается бюллетень для голосования только в общегосударственном округе", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в новом избирательном кодексе предлагают менять место голосования онлайн. Председатель рабочей группы по наработке избирательного кодекса нардеп Александр Черненко сообщил, что принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования.

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