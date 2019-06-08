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Понад 5 тисяч українців змінили місце голосування до парламентських виборів 

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 20:44
Понад 5 тисяч українців змінили місце голосування до парламентських виборів 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміною місця голосування скористались 5288 осіб

Тимчасовою зміною місця голосування на дострокових парламентських виборах скористались вже понад 5 тисяч громадян України. Про це повідомили у Державному реєстрі виборців, передає кореспондент РБК-Україна. 

Так, станом на 8 червня тимчасовою зміною місця голосування скористались 5 288 осіб. Серед них понад 3 тисячі громадян зі Сходу, які матимуть змогу проголосувати на парламентських виборах не за місцем проживання. 
 
В Органах держреєстру зазначають, виборці можуть змінити дільницю для голосування в тому випадку, якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими обставинами не має можливості проголосувати за зареєстрованим місцем проживання. 

"На період проведення позачергових виборів 21 липня орган Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого виборець відноситься за  адресою. У разі, якщо виборцю змінено дільницю для голосування поза межами одномандатного виборчого округу, до якого він відноситься за своєю адресою, такому виборцю видається бюлетень для голосування лише у загальнодержавному окрузі", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у новому виборчому кодексі пропонують змінювати місце голосування онлайн. Голова робочої групи з напрацювання виборчого кодексу нардеп Олександр Черненко повідомив, що прийняття відповідних поправок допоможе усунути черги в органах Державного реєстру виборців для тих громадян, які бажають змінити місце голосування.  

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