До +5 тепла та подекуди мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. При цьому вдень у західних і східних регіонах невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу. Вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптик повідомляла, що у лютому ще можна очікувати сильний вітер, морози та сніг, який часто переходитиме у мокрий.

До того ж, українців попереджали про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області 12-13 лютого.

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