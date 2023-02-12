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До +5 тепла та подекуди мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 13 лютого, в Україну прийде потепління. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 5 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. При цьому вдень у західних і східних регіонах невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу. Вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптик повідомляла, що у лютому ще можна очікувати сильний вітер, морози та сніг, який часто переходитиме у мокрий.

До того ж, українців попереджали про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області 12-13 лютого.

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