До +5 тепла и местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Днем в западных и восточных регионах небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза. Днем 0-5° тепла, в восточных областях и в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптик сообщала, что в феврале еще можно ожидать сильный ветер, морозы и снег, часто переходящий в мокрый.

К тому же, украинцев предупреждали о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области 12-13 февраля.

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