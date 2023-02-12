RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До +5 тепла и местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 13 февраля, в Украину придет потепление. Днем столбики термометра поднимутся до 5 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Днем в западных и восточных регионах небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза. Днем 0-5° тепла, в восточных областях и в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптик сообщала, что в феврале еще можно ожидать сильный ветер, морозы и снег, часто переходящий в мокрый.

К тому же, украинцев предупреждали о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области 12-13 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве