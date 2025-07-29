5 стильних образів на кожен день, які легко повторить кожна: "дорого" виглядають і підійдуть всім

Влітку хочеться виглядати яскраво, зручно і водночас елегантно. Саме таку формулу гардероба демонструє стильна британська блогерка Луїза, яка зібрала універсальні аутфіти на всі випадки життя: від офісу до романтичної прогулянки.
Що носити влітку, коли вже немає фантазії, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram фешн-інфлюенсерки.
Блогерка обрала темно-коричневу майку, яку поєднала з широкими штанами в дрібну смужку. Образ доповнили масивні прикраси та об’ємна шопер-сумка в тон до топа.
Цей лук виглядає витончено і стримано, ідеально підходить для офісу або ділової зустрічі. Коричневий - одна з головних базових альтернатив чорному, а смугасті штани додають легкої неформальності.
Максі-сукня насиченого червоного кольору не потребує зайвих деталей, вона сама головний акцент. Блогерка підібрала до неї лаконічні чорні в’єтнамки, об’ємну сумку та сонцезахисні окуляри.
Червоний - колір впевненості, тож цей образ чудово підійде для побачення або виходу з подругами. Простий крій підкреслює фігуру, а довжина додає витонченості.
Комплект зі світло-коричневого прозорого топа з бантом і штанів із блискучим візерунком сміливий, але не вульгарний. Образ доповнює плетена клатч-сумочка та яскраві прикраси.
Це ідеальний варіант для літньої вечірки або модного заходу. Прозорі тканини й золото-бежеві відтінки створюють ефект розкішного легкого гламуру.
Контрастне поєднання чорного топа з цікавим кантом і білої спідниці-плісе - приклад бездоганного міського шику. Лаконічні чорні сандалі та маленька кругла сумочка додають образу завершеності.
Такий аутфіт підійде і для роботи, і для прогулянки. Він виглядає свіжо, але не надто зухвало.
А цей образ - справжній сплеск настрою. Блогерка поєднала яскраво-блакитний топ на тонких бретелях із принтованими штанами у стилі Dolce Vita: мушлі, квіти та соковиті кольори.
Також вона додала солом’яну сумку та зручні бежеві сандалі. Це образ для безтурботного літа, прогулянки морем або просто щоб зарядитися настроєм від речей.
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