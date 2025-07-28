Ідеальний лук для літа: дружина Усика поєднала шорти з трендовим верхом

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика Катерина Усик вразила стильним літнім образом. Вона поєднала укорочені шорти з трендовим светром і зробила ставку на мінімалізм і комфорт.

Детальніше про її образ розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram.

Який "лук" вибрала Катерина Усик

Дружина українського боксера обрала невимушений і стильний літній образ.

Верх

Вона одягнена в смугастий светр грубої в'язки з відкритим плечем із широкими горизонтальними смугами темно-синього та білого кольорів. Вільна в'язка вказує на те, що це зручний одяг, який ідеально підходить для прохолодної погоди влітку. Одне плече відкрите, що надає образу розслабленої елегантності.

Низ

До светра вона підібрала чорні шорти з хвилястим краєм. Вони вигідно підкреслюють довгі ноги.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Катерина Усик позувала для фото босоніж, що підкреслює невимушеність і літній настрій.

Аксесуари

На ній великі сережки-кільця золотистого кольору, що додають нотку гламуру.

Зачіска та макіяж

Волосся розпущене і має природний вигляд, що доповнює невимушений образ. Макіяж здається мінімальним і природним, зосередженим на свіжому і сяючому вигляді.

Образ є ідеальним поєднанням шику та комфорту, ідеально підходить для розслабленого літнього дня або відпустки. Поєднання затишного в'язаного светра з грайливими шортами створює цікавий контраст.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Стиль кежуал шик поєднує в собі комфорт і невимушеність повсякденного одягу з елементами елегантності та вишуканості. Тут ми бачимо зручний в'язаний светр і шорти, але водночас є стильні деталі (відкрите плече, смужки, акуратні сережки), які роблять образ більш вишуканим.

Дружина Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як повторити образ як у дружини Усика

Верх: світшот або светр грубої в'язки

Обирайте модель oversize з широкими горизонтальними смугами (білий + темно-синій - класика).

Ключовий акцент - відкрите одне плече, що створює ефект ненав'язливої жіночності.

Альтернатива: легкий трикотажний топ із драпіруванням або асиметрією.

Низ: чорні шорти з хвилястим краєм

Лаконічні, але цікаві завдяки обробці краю - такий фасон підкреслює ноги та додає грайливості.

Оптимальна довжина - середня або коротка, але не надто міні.

Аксесуари: великі сережки-кільця

Золоті сережки середнього розміру - простий спосіб додати елегантності.

Не перевантажуй образ іншими прикрасами - мінімалізм тут ключовий.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)