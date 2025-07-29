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5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: "дорого" выглядят и подойдут всем

Вторник 29 июля 2025 08:42
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5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: "дорого" выглядят и подойдут всем Стильные образы на работу и свидания (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Летом хочется выглядеть ярко, удобно и одновременно элегантно. Именно такую формулу гардероба демонстрирует стильная британская блогерша Луиза, которая собрала универсальные аутфиты на все случаи жизни: от офиса до романтической прогулки.

Что носить летом, когда уже нет фантазии, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram фешн-инфлюенсерки.

Шоколадная элегантность

Блогерша выбрала темно-коричневую майку, которую сочетала с широкими брюками в мелкую полоску. Образ дополнили массивные украшения и объемная шоппер-сумка в тон к топу.

Этот лук выглядит изящно и сдержанно, идеально подходит для офиса или деловой встречи. Коричневый - одна из главных базовых альтернатив черному, а полосатые брюки добавляют легкой неформальности.

5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: &quot;дорого&quot; выглядят и подойдут всемСтильный образ для офиса (скриншот)

Платье, которое говорит вместо слов

Макси-платье насыщенного красного цвета не нуждается в лишних деталях, оно само главный акцент. Блогерша подобрала к нему лаконичные черные вьетнамки, объемную сумку и солнцезащитные очки.

Красный - цвет уверенности, поэтому этот образ прекрасно подойдет для свидания или выхода с подругами. Простой крой подчеркивает фигуру, а длина добавляет изящества.

5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: &quot;дорого&quot; выглядят и подойдут всемМодное платье (скриншот)

Гламурный шик на отдыхе

Комплект из светло-коричневого прозрачного топа с бантом и брюк с блестящим узором смелый, но не вульгарный. Образ дополняет плетеная клатч-сумочка и яркие украшения.

Это идеальный вариант для летней вечеринки или модного мероприятия. Прозрачные ткани и золотисто-бежевые оттенки создают эффект роскошного легкого гламура.

5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: &quot;дорого&quot; выглядят и подойдут всемЧто носить этим летом (скриншот)

Минимализм в черно-белом

Контрастное сочетание черного топа с интересным кантом и белой юбки-плиссе - пример безупречного городского шика. Лаконичные черные сандалии и маленькая круглая сумочка добавляют образу завершенности.

Такой аутфит подойдет и для работы, и для прогулки. Он выглядит свежо, но не слишком вызывающе.

5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: &quot;дорого&quot; выглядят и подойдут всемСтильный "лук" на каждый день (скриншот)

Курортная легкость

А этот образ - настоящий всплеск настроения. Блогерша соединила ярко-голубой топ на тонких бретелях с принтованными брюками в стиле Dolce Vita: ракушки, цветы и сочные цвета.

Также она добавила соломенную сумку и удобные бежевые сандалии. Это образ для беззаботного лета, прогулки по морю или просто чтобы зарядиться настроением от вещей.

5 стильных образов на каждый день, которые легко повторит каждая: &quot;дорого&quot; выглядят и подойдут всемЯркий летний образ (скриншот)

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