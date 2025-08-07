5 ознак в очах, які вказують на проблеми зі здоров'ям: перевірте себе

Зміни у вигляді очей чи погіршення зору можуть бути не лише офтальмологічною проблемою, а й сигналом про порушення в роботі внутрішніх органів. Названо 5 ознак, які можуть врятувати здоров’я, а іноді й життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror .

Щипання в очах

Американський лікар Амір Хан розповів, що щипання в очах може бути ознакою проблем зі щитовидною залозою.

"Тож не терпіть цього, йдіть і перевірте свою кров", - сказав він.

Вирячені очі (екзофтальм) - це одна з характерних ознак проблем із щитоподібною залозою, зокрема аутоімунного тиреотоксикозу, найчастіше - хвороби Грейвса.

При хворобі Грейвса імунна система помилково атакує не тільки щитоподібну залозу, але й тканини за очима (орбіти). Це призводить до:

набряку м’яких тканин

запалення очних м’язів

збільшення тиску в орбіті

як наслідок - очі "випинаються" вперед

Опущена повіка

Доктор Хан закликав людей негайно звернутися за медичною допомогою, якщо ви раптом помітили, що повіка почала опускатися.

Це може бути ознакою нервового розладу або навіть раннього попередження про інсульт.

Якщо одна повіка починає опускатися, це називається птозом. Іноді це нешкідливо, але якщо це трапляється раптово, особливо з невиразною мовою або слабкістю, це може бути ознакою інсульту. В такому випадку потрібно діяти негайно та звернутися до лікаря.

Розмитий зір

Раптово розмитий зір, особливо, якщо ви відчуваєте спрагу або втому, це може бути ознакою високого рівня цукру в крові та початку розвитку діабету.

"Діабет вражає крихітні кровоносні судини в задній частині ока. Вам потрібно перевірити це в окуліста", - додав медик.

Погіршення зору може бути викликане різними причинами, починаючи від звичайних рефракційних помилок і закінчуючи серйознішими захворюваннями очей.

Жовте кільце навколо оболонки ока

Воно може бути спричинене кількома факторами, включаючи вікові зміни, високий рівень холестерину або жовтяницею.

Забарвлення очей у жовтий колір через підвищення рівня білірубіну. Причини:

печінкові хвороби (гепатит, цироз)

проблеми з жовчовивідними шляхами

гемолітична анемія

Бліда внутрішня повіка

При анемії в організмі знижується рівень гемоглобіну - білка, що переносить кисень у крові. Це може призвести до зменшення кровопостачання в дрібних судинах, зокрема в слизових оболонках, як-от внутрішня сторона нижньої повіки.