Популярна помилка при макіяжі, яка може спричинити сухість очей

Нанесення підводки або олівця на внутрішню лінію повік може спричинити сухість очей. Мікрочастинки косметики можуть потрапляти в слізну плівку, порушуючи її склад і викликаючи дискомфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського офтальмолога Бріттані Карвера.

Що варто знати

Нанесення олівця на ватерлінію (д ілянка шкіри між основою лінії росту вій і рогівкою, де повіки стикаються ) - це швидкий і простий спосіб підкреслити вії та зробити очі виразними. Крім того, багато людей використовують білі або кремові олівці для цієї області, щоб візуально збільшити очі.

Однак, надмірне використання цих засобів, а також відсутність належного догляду після них, може призвести до сухості очей.

За словами лікаря, ватерлінія - це фактично місце, де виділяється сальний жир для ока. Якщо залози закупорені або заблоковані, вони атрофуються та відмирають. Це може призвести до сильної сухості очей.

Повіка має три частини, які виробляють різні рідини: воду (яку ми ідентифікуємо як сльози), слиз (який ви можете помітити, коли прокидаєтеся вранці) та жир.

Жир фактично утворює плівку навколо ока, щоб утримувати воду, забезпечуючи зволоженість ока.

Якщо сальні залози навколо ока перестають працювати належним чином, то вони не можуть утримувати воду на оці.

До того ж важливо завжди змивати макіяж перед сном.

Чим небезпечна прострочена косметика

Туш, олівець, підводка чи тіні після закінчення терміну придатності можуть містити бактерії, що викликають інфекції (наприклад, кон’юнктивіт).

Також брудні інструменти є справжнім розсадником мікробів. Це може призвести до подразнень, запалення або навіть ячменю.

Крім того, уникайте використання чужої косметики. Особливо небезпечно ділитися тушшю чи підводкою, адже це прямий шлях до інфекцій.