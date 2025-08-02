5 фактов, которые изменят ваше отношение к ультрапастеризованному молоку
Ультрапастеризованное молоко стало привычным продуктом на полках супермаркетов. Оно удобное, долго хранится и не требует холодильника до открытия. Но на самом ли деле оно такое же, как свежее фермерское молоко?
РБК-Украина предлагает вам рассмотреть 5 фактов, которые помогут посмотреть на этот продукт под новым углом.
Обработка при высоких температурах
В отличие от обычной пастеризации (70-80°C), ультрапастеризованное молоко проходит обработку при температуре 135-150°C всего за 2-4 секунды. Это мгновенно уничтожает большинство микроорганизмов, включая патогенные бактерии, поэтому молоко становится безопасным и не портится месяцами. Однако такая температура также частично изменяет структуру белков и снижает содержание некоторых витаминов.
Практически стерильное
Благодаря высокой температуре обработки ультрапастеризованное молоко становится почти стерильным. Именно поэтому его можно хранить без холодильника до 6 месяцев в герметичной упаковке. Но это и означает, что продукт теряет живые ферменты и часть микрофлоры, которые присутствуют в свежем молоке.
Меньше вкуса - больше удобства
Из-за обработки вкус ультрапастеризованного молока становится более нейтральным или даже немного "сваренным". Некоторые гурманы считают его менее привлекательным, чем у свежего молока, но для кофе, кулинарии или ежедневного употребления оно остается удобным вариантом.
Меньше витамина C и B
Ультрапастеризация уменьшает содержание термочувствительных витаминов, в частности витамина C и группы B. Хотя потери не критичны, следует помнить: это уже не источник витаминов, как фермерское молоко.
Идеальное для людей с аллергией на бактерии в сыром молоке
Такое молоко отличный вариант для тех, кто боится бактериального загрязнения или имеет повышенную чувствительность. Его безопасность сделала его популярным среди семей с детьми.
Ультрапастеризованное молоко - это не "плохой" продукт. Оно имеет свои плюсы: безопасность, долгий срок хранения, удобство.
Вас может заинтересовать
- Топ-6 молочных продуктов, которые почти не содержат сахара и не вредят фигуре
- Какой плавленый сыр не стоит покупать
- Топ-4 вида сыра, которые снижают давление и поддерживают здоровье сердца
При написании материала использовались следующие источники: Госпродпотребслужба, Instagram-страница ученого Александра Коляды.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.