5 фактов, которые изменят ваше отношение к ультрапастеризованному молоку

Ультрапастеризованное молоко стало привычным продуктом на полках супермаркетов. Оно удобное, долго хранится и не требует холодильника до открытия. Но на самом ли деле оно такое же, как свежее фермерское молоко?

РБК-Украина предлагает вам рассмотреть 5 фактов, которые помогут посмотреть на этот продукт под новым углом.

Обработка при высоких температурах

В отличие от обычной пастеризации (70-80°C), ультрапастеризованное молоко проходит обработку при температуре 135-150°C всего за 2-4 секунды. Это мгновенно уничтожает большинство микроорганизмов, включая патогенные бактерии, поэтому молоко становится безопасным и не портится месяцами. Однако такая температура также частично изменяет структуру белков и снижает содержание некоторых витаминов.

Практически стерильное

Благодаря высокой температуре обработки ультрапастеризованное молоко становится почти стерильным. Именно поэтому его можно хранить без холодильника до 6 месяцев в герметичной упаковке. Но это и означает, что продукт теряет живые ферменты и часть микрофлоры, которые присутствуют в свежем молоке.

Меньше вкуса - больше удобства

Из-за обработки вкус ультрапастеризованного молока становится более нейтральным или даже немного "сваренным". Некоторые гурманы считают его менее привлекательным, чем у свежего молока, но для кофе, кулинарии или ежедневного употребления оно остается удобным вариантом.

Меньше витамина C и B

Ультрапастеризация уменьшает содержание термочувствительных витаминов, в частности витамина C и группы B. Хотя потери не критичны, следует помнить: это уже не источник витаминов, как фермерское молоко.

Идеальное для людей с аллергией на бактерии в сыром молоке

Такое молоко отличный вариант для тех, кто боится бактериального загрязнения или имеет повышенную чувствительность. Его безопасность сделала его популярным среди семей с детьми.

Ультрапастеризованное молоко - это не "плохой" продукт. Оно имеет свои плюсы: безопасность, долгий срок хранения, удобство.