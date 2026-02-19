За 48 годин: Туск заявив, що Польща готова замінувати кордон з РФ та Білоруссю, - Reuters

Підготовка до мінування кордонів

Голова польського уряду підкреслив, що заходи з мінування територій, які межують з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, є частиною масштабної оборонної стратегії.

"Ми знаходимося в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону", - заявив Туск під час пресконференції.

Ці заходи реалізуються в межах ініціативи "Східний щит". Крім того, Варшава готується відновити власне виробництво протипіхотних мін, які не виготовлялися в країні з часів Холодної війни.

Вихід з міжнародних обмежень

Польща офіційно вийде з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, 20 лютого 2026 року. Процес виходу розпочався ще в серпні минулого року і тривав передбачені законом шість місяців.

За словами представників польського уряду, країна також розглядає можливість постачання вироблених мін партнерам.

Раніше заступник міністра оборони Павел Залевський зазначав, що Варшава планує відновити виробництво протипіхотних мін, щоб розмістити їх на своєму східному кордоні та потенційно експортувати до України.