Более 400 тыс. переселенцев не получают пенсию, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен обратилась с вопросом пенсий в Пенсионный фонд

Более 400 тысяч вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) имеют проблемы с выплатой пенсий. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook.

По словам Денисовой, пенсию в Украине получают лишь 624 тысячи пенсионеров из числа ВПЛ, а более 400 тысяч имеют проблемы с ее выплатой, потому что правительство не утвердило порядок выплаты пенсий переселенцам.

"Пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров, а судьба более 400 тыс. - неизвестна. Более того, до этого времени не утвержден Кабинетом министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную правительству Украины территорию за средствами в течение 60 дней", - заявила она.

Омбудсмен добавила, что обратилась в Пенсионный фонд с требованием предоставить информацию относительно причин невыплаты пенсий вынужденным переселенцам.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Кабмин задолжал свыше 8 млрд гривен пенсий вынужденным переселенцам. По состоянию на 1 сентября без пенсии оставались почти 260 тысяч пенсионеров из числа ВПО.

Также РБК-Украина писало, что в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложили выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица.