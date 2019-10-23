Денисова назвала задолженность правительства по пенсиям переселенцам

Иллюстративное фото (УНИАН)

Задолженность составляет по 31 тыс. гривен на человека

Пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) украинское правительство задолжало пенсии на сумму свыше 8 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Она отметила, что по состоянию на 1 сентября 2018 года, 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплатиди пенсию, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до этого времени не утвержден Кабинетом министров Украины.

"Наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям неподконтрольных правительству Украины территориях. На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПО не выплачено пенсию за прошлый период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн... В среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн. на человека, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 составляет 33,6 млрд. грн", - написала Денисова.

Ранее члены комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлали выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий независимо от наличия статуса внутренне перемещенной лица.

РБК-Украина писало, что глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призывает Кабинет министров Украины изменить правила выплаты пенсий переселенцам.