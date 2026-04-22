ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

З 4 травня і лише онлайн: як українцям у Польщі оформити нову карту CUKR

12:19 22.04.2026 Ср
3 хв
Новий механізм має спростити легалізацію українців у Польщі
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Українці в Пощьщі зможуть оформити новий дозвіл на проживання (Getty Images)

З 4 травня 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть подати заявку на новий тип дозволу на проживання - карту CUKR. Уся процедура буде повністю цифровою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.net.pl.

Головне:

  • Старт прийому: Подати заявку на карту CUKR можна буде з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.
  • Формат: Процедура стала повністю цифровою - паперові анкети більше не приймаються, лише онлайн через систему MOS.
  • Вимоги: Для подачі необхідно мати статус PESEL UKR, довірений профіль (Profil Zaufany) та цифрове фото.
  • Вартість: Гербовий збір та виготовлення карти коштують 440 злотих, які потрібно сплатити до моменту подання заяви.
  • Права: Власники карти отримують дозвіл на проживання на 3 роки та право працювати без додаткових повідомлень служби зайнятості.

Що таке карта CUKR і хто може отримати

Карта CUKR - це дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки. Вона доступна українцям, які мали тимчасовий захист у Польща та мають активний статус PESEL UKR.

У документі зазначатиметься, що власник раніше перебував під тимчасовим захистом.

Як подати заявку

Одна з ключових змін - повна цифровізація процесу. Подати заяву можна буде лише онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Паперові заявки більше не прийматимуть.

Щоб податися, потрібно:

  • створити обліковий запис у системі;
  • увійти через державну систему цифрової ідентифікації;
  • заповнити анкету;
  • додати фото та підтвердження оплати;
  • підписати заяву електронним підписом і надіслати її до воєводського управління.

Для цього заявнику потрібен довірений профіль або електронний підпис.

Подання заяв триватиме з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Скільки це коштує

Оформлення карти є платним. Загальна вартість становить 440 злотих. У суму входить:

  • гербовий збір за дозвіл на проживання;
  • оплата за виготовлення карти.

Оплатити потрібно заздалегідь - без цього система не прийме заявку.

Які переваги дає карта

Карта CUKR фактично замінює тимчасовий захист більш стабільним статусом. Зокрема, вона дає:

  • трирічний дозвіл на проживання;
  • повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;
  • можливість працювати без повідомлення служби зайнятості роботодавцем.

Крім того, період проживання за цією картою зараховуватиметься до стажу для отримання довгострокового статусу проживання в ЄС.

Раніше РБК-Україна розповідало про карту CUKR у Польщі, яку з 2025 року можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона дозволяє легально жити й працювати в країні до трьох років, але передбачає інші умови соцзахисту, тому українцям доведеться обирати між новим статусом і чинним тимчасовим захистом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща
Новини
Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
