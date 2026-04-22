З 4 травня і лише онлайн: як українцям у Польщі оформити нову карту CUKR
З 4 травня 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть подати заявку на новий тип дозволу на проживання - карту CUKR. Уся процедура буде повністю цифровою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.net.pl.
Головне:
- Старт прийому: Подати заявку на карту CUKR можна буде з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.
- Формат: Процедура стала повністю цифровою - паперові анкети більше не приймаються, лише онлайн через систему MOS.
- Вимоги: Для подачі необхідно мати статус PESEL UKR, довірений профіль (Profil Zaufany) та цифрове фото.
- Вартість: Гербовий збір та виготовлення карти коштують 440 злотих, які потрібно сплатити до моменту подання заяви.
- Права: Власники карти отримують дозвіл на проживання на 3 роки та право працювати без додаткових повідомлень служби зайнятості.
Що таке карта CUKR і хто може отримати
Карта CUKR - це дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки. Вона доступна українцям, які мали тимчасовий захист у Польща та мають активний статус PESEL UKR.
У документі зазначатиметься, що власник раніше перебував під тимчасовим захистом.
Як подати заявку
Одна з ключових змін - повна цифровізація процесу. Подати заяву можна буде лише онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Паперові заявки більше не прийматимуть.
Щоб податися, потрібно:
- створити обліковий запис у системі;
- увійти через державну систему цифрової ідентифікації;
- заповнити анкету;
- додати фото та підтвердження оплати;
- підписати заяву електронним підписом і надіслати її до воєводського управління.
Для цього заявнику потрібен довірений профіль або електронний підпис.
Подання заяв триватиме з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.
Скільки це коштує
Оформлення карти є платним. Загальна вартість становить 440 злотих. У суму входить:
- гербовий збір за дозвіл на проживання;
- оплата за виготовлення карти.
Оплатити потрібно заздалегідь - без цього система не прийме заявку.
Які переваги дає карта
Карта CUKR фактично замінює тимчасовий захист більш стабільним статусом. Зокрема, вона дає:
- трирічний дозвіл на проживання;
- повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;
- можливість працювати без повідомлення служби зайнятості роботодавцем.
Крім того, період проживання за цією картою зараховуватиметься до стажу для отримання довгострокового статусу проживання в ЄС.
Раніше РБК-Україна розповідало про карту CUKR у Польщі, яку з 2025 року можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона дозволяє легально жити й працювати в країні до трьох років, але передбачає інші умови соцзахисту, тому українцям доведеться обирати між новим статусом і чинним тимчасовим захистом.