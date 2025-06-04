У Києві перекрили дві дороги: де і скільки триватимуть обмеження руху

Нагадаємо, у Києві з 22 травня до 10 червня дорожники працюють на вулиці Будіндустрії. А з 21 травня до 15 липня триває поетапний ремонт на вулиці Віктора Некрасова. Дорогу на цих ділянках повністю не перекривали, однак рух обмежено.

РБК-Україна також розповідало, що у столиці з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекрито частину проспекту Європейського Союзу. Там триває будівництво метро на Виноградар. Обмеження діють для автотранспорту та пішоходів, а для зручності пасажирів запроваджено тимчасові маршрути громадського транспорту.

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