В Киеве перекрыли две дороги: где и сколько продлятся ограничения движения

Улица Чистяковская

Движение ограничили с сегодняшнего дня, 4 июня, и ориентировочно до августа. Работы будут продолжаться на отрезке от переулка Антонины Смереки до переулка Чистяковского.



Схема ограничения движения по улице Чистяковской с 4 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")

Кольцевая дорога возле улицы Янтарной

Здесь ограничения будут действовать с 4 по 6 июня включительно.



Схема ограничения движения транспорта по Кольцевой дороге с 4 по 6 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" объяснили, что на обоих участках дорожники КП "ДЭУ Святошинского района" будут выполнять текущий ремонт покрытия.

В корпорации приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей планировать маршруты с учетом изменений.