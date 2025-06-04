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У Києві перекрили дві дороги: де і скільки триватимуть обмеження руху

Середа 04 червня 2025 10:42
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У Києві перекрили дві дороги: де і скільки триватимуть обмеження руху Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із 4 червня у Святошинському районі столиці частково обмежили рух транспорту одразу на двох ділянках - через проведення поточного ремонту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Вулиця Чистяківська

Рух обмежили із сьогодні, 4 червня, і орієнтовно до серпня. Роботи триватимуть на відрізку від провулку Антоніни Смереки до провулку Чистяківського.

У Києві перекрили дві дороги: де і скільки триватимуть обмеження руху
Схема обмеження руху вулицею Чистяківською із 4 червня (інфографіка: КК "Київавтодор")

Кільцева дорога біля вулиці Янтарної

Тут обмеження діятимуть із 4 по 6 червня включно.

У Києві перекрили дві дороги: де і скільки триватимуть обмеження руху
Схема обмеження руху транспорту Кільцевою дорогою із 4 до 6 червня (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" пояснили, що на обох ділянках дорожники КП "ШЕУ Святошинського району" виконуватимуть поточний ремонт покриття.

У корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв планувати маршрути з урахуванням змін.

Нагадаємо, у Києві з 22 травня до 10 червня дорожники працюють на вулиці Будіндустрії. А з 21 травня до 15 липня триває поетапний ремонт на вулиці Віктора Некрасова. Дорогу на цих ділянках повністю не перекривали, однак рух обмежено.

РБК-Україна також розповідало, що у столиці з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекрито частину проспекту Європейського Союзу. Там триває будівництво метро на Виноградар. Обмеження діють для автотранспорту та пішоходів, а для зручності пасажирів запроваджено тимчасові маршрути громадського транспорту.

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Київ Обмеження руху
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