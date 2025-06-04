С 4 июня в Киеве перекрыли две дороги: где и сколько продлятся ограничения движения
С 4 июня в Святошинском районе столицы частично ограничили движение транспорта сразу на двух участках - из-за проведения текущего ремонта.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Улица Чистяковская
Движение ограничили с сегодняшнего дня, 4 июня, и ориентировочно до августа. Работы будут продолжаться на отрезке от переулка Антонины Смереки до переулка Чистяковского.
Схема ограничения движения по улице Чистяковской с 4 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")
Кольцевая дорога возле улицы Янтарной
Здесь ограничения будут действовать с 4 по 6 июня включительно.
Схема ограничения движения транспорта по Кольцевой дороге с 4 по 6 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" объяснили, что на обоих участках дорожники КП "ДЭУ Святошинского района" будут выполнять текущий ремонт покрытия.
В корпорации приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей планировать маршруты с учетом изменений.
Напомним, в Киеве с 22 мая по 10 июня дорожники работают на улице Стройиндустрии. А с 21 мая по 15 июля продолжается поэтапный ремонт на улице Виктора Некрасова. Дорогу на этих участках полностью не перекрывали, однако движение ограничено.
РБК-Украина также рассказывало, что в столице с 5 апреля 2025 года до апреля 2026 года полностью перекрыта часть проспекта Европейского Союза. Там продолжается строительство метро на Виноградарь. Ограничения действуют для автотранспорта и пешеходов, а для удобства пассажиров введены временные маршруты общественного транспорта.
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