До 4 черг без світла: "Укренерго" опублікувало графіки відключень на 13 листопада

Ілюстративне фото: в Україні 13 листопада продовжаться відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Завтра, 13 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Обсяги обмежень протягом доби становитимуть до 4 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

В результаті масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів у четвер, 13 листопада, діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" попередило, що протягом доби обсяги обмежень і час їх застосування можуть змінюватись. Ознайомитися з актуальними даними щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 12 листопада, протягом доби для українців діють графіки відключень світла обсягом від 2 до 4 черг.

Масований обстріл енергетики України 8 листопада

Нагадаємо, в Україні посилили відключення світла після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада.

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

Крім того, заступник міністра енергетики Микола Колесник розповів, що Україна після масштабного удару ініціювала засідання Ради МАГАТЕ. Причиною стали удари росіян по підстанціях, які живлять Хмельницьку АЕС та Рівненську АЕС.

