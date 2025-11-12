До 4 черг без світла: "Укренерго" опублікувало графіки відключень на 13 листопада

В результаті масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів у четвер, 13 листопада, діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг ;

; з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" попередило, що протягом доби обсяги обмежень і час їх застосування можуть змінюватись. Ознайомитися з актуальними даними щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 12 листопада, протягом доби для українців діють графіки відключень світла обсягом від 2 до 4 черг.