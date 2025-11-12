До 4 очередей без света: "Укрэнерго" опубликовало графики отключений на 13 ноября

В результате массированных вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов в четверг, 13 ноября, будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток объемы ограничений и время их применения могут меняться. Ознакомиться с актуальными данными по отключениям можно на официальных страницах облэнерго.

Сегодня, 12 ноября, в течение суток для украинцев действуют графики отключений света объемом от 2 до 4 очередей.