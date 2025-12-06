До 4 черг одночасно: в "Укренерго" попередили про відключення світла 7 грудня

У компанії поінформували, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в усіх регіонах України. Причиною цього стало наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти.

Таким чином, завтра в Україні діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 3 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому закликали українців слідкувати за дописами у соцмережах обленерго.

Крім того, громадян попросили ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.