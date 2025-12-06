UA

Курс долара Економіка Авто Tech

До 4 черг одночасно: в "Укренерго" попередили про відключення світла 7 грудня

Фото: українців закликали ощадливо споживати електроенергію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра в у неділю, 7 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

У компанії поінформували, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в усіх регіонах України. Причиною цього стало наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти.

Таким чином, завтра в Україні діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 3 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому закликали українців слідкувати за дописами у соцмережах обленерго.

Крім того, громадян попросили ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня росіяни знову завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, під ударом ракет і дронів опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Також у ДТЕК повідомили, що РФ атакувала теплоелектростанції їхньої компанії в різних регіонах країни, пошкодивши обладнання.

До слова, у Києві сьогодні оновили графіки відключень світла. В результаті нічного обстрілу кількість і тривалість відключень збільшилися.

