До 4 очередей одновременно: в "Укрэнерго" предупредили об отключении света 7 декабря

Завтра в в воскресенье, 7 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток одновременно будут выключать под 3 до 4 очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
В компании проинформировали, что меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах Украины. Причиной этого стало последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Таким образом, завтра в Украине будут действовать следующие ограничения:
Также в "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому призвали украинцев следить за сообщениями в соцсетях облэнерго.
Кроме того, граждан попросили экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.
Напомним, в ночь на 6 декабря россияне снова нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
В частности, под ударом ракет и дронов оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Также в ДТЭК сообщили, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах страны, повредив оборудование.
К слову, в Киеве сегодня обновили графики отключений света. В результате ночного обстрела количество и продолжительность отключений увеличились.