До 4 очередей одновременно: в "Укрэнерго" предупредили об отключении света 7 декабря

В компании проинформировали, что меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах Украины. Причиной этого стало последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Таким образом, завтра в Украине будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 3 до 4 очередей;

с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому призвали украинцев следить за сообщениями в соцсетях облэнерго.

Кроме того, граждан попросили экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.