Суспільство Освіта Гроші Зміни

4 500 гривень на кожного? Як отримати базову соціальну допомогу та кому можуть відмовити у виплаті

Фото: українцям доступна базова соціальна допомога (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

В Україні в межах експериментального проєкту діє новий вид підтримки - базова соціальна допомога. Вона об'єднує кілька різних виплат в одну та розрахована на сім'ї з низьким доходом.

Хто має право на гроші, як самостійно розрахувати суму та куди звертатися - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Суть проєкту: Замість кількох окремих виплат (наприклад, одиноким матерям та малозабезпеченим) родина отримує одну консолідовану суму.
  • Базова величина: Становить 4 500 грн на людину (розраховується індивідуально за коефіцієнтами).
  • Термін дії: Виплата призначається на 6 місяців з можливістю продовження на весь час проєкту (2 роки).
  • Як подати: Онлайн через застосунок "Дія" або у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Як розрахувати суму допомоги?

Як пояснили в Мінсоцполітики, розмір виплати - це різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Коефіцієнти для розрахунку:

  • 100% (4 500 грн) - для заявника, кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I чи II групи.
  • 70% - для кожного наступного члена сім'ї.
  • Для пенсіонерів: Розраховується залежно від стажу (від 53% до 88% базової величини).

Приклад: Мати, батько та 2-річна дитина.

Базова величина сім'ї: 4 500 (мати) + 4 500 (дитина) + 3 150 (батько) = 12 150 грн.

Зарплата батька за попередні 3 місяці - 18 480 грн, мати не працює та отримує допомогу при народженні дитини - 2 580 грн (860 грн х 3 місяці). 

Тож, при середньому доході родини - 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 місяці), розмір допомоги становитиме: 12 150 - 7 020 = 5 130 грн щомісяця.

Кому можуть відмовити у виплаті?

Допомога не призначається, якщо протягом останнього року хтось із членів сім'ї:

  • має депозит або облігації на суму понад 100 000 грн.
  • Здійснив покупку (авто, нерухомість, валюта) на суму понад 100 000 грн.
  • Має другу квартиру або будинок (крім зруйнованого житла або того, що в зоні бойових дій).
  • Має більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років.
  • Має працездатних дорослих, які не працюють, не навчаються та не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці.

Як оформити через Дію?

Наразі онлайн-послуга доступна для тих, хто вже отримує допомогу малозабезпеченим сім'ям або виплати одиноким матерям.

Для подання заяви потрібно:

  • Мати в Дії біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт).
  • Мати верифікований податковий номер (РНОКПП).
  • Подати заяву про намір, перевірити розраховану суму та підписати остаточну заяву.
