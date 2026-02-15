4 500 гривень на кожного? Як отримати базову соціальну допомогу та кому можуть відмовити у виплаті

В Україні в межах експериментального проєкту діє новий вид підтримки - базова соціальна допомога. Вона об'єднує кілька різних виплат в одну та розрахована на сім'ї з низьким доходом.
Хто має право на гроші, як самостійно розрахувати суму та куди звертатися - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Як пояснили в Мінсоцполітики, розмір виплати - це різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.
Коефіцієнти для розрахунку:
Приклад: Мати, батько та 2-річна дитина.
Базова величина сім'ї: 4 500 (мати) + 4 500 (дитина) + 3 150 (батько) = 12 150 грн.
Зарплата батька за попередні 3 місяці - 18 480 грн, мати не працює та отримує допомогу при народженні дитини - 2 580 грн (860 грн х 3 місяці).
Тож, при середньому доході родини - 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 місяці), розмір допомоги становитиме: 12 150 - 7 020 = 5 130 грн щомісяця.
Допомога не призначається, якщо протягом останнього року хтось із членів сім'ї:
Як оформити через Дію?
Наразі онлайн-послуга доступна для тих, хто вже отримує допомогу малозабезпеченим сім'ям або виплати одиноким матерям.
Для подання заяви потрібно: