4 500 гривен на каждого? Как получить базовую социальную помощь и кому могут отказать в выплате

В Украине в рамках экспериментального проекта действует новый вид поддержки - базовая социальная помощь. Она объединяет несколько различных выплат в одну и рассчитана на семьи с низким доходом.
Кто имеет право на деньги, как самостоятельно рассчитать сумму и куда обращаться - в материале РБК-Украина.
Главное:
Как пояснили в Минсоцполитики, размер выплаты - это разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Коэффициенты для расчета:
Пример: Мать, отец и 2-летний ребенок.
Базовая величина семьи: 4 500 (мать) + 4 500 (ребенок) + 3 150 (отец) = 12 150 грн.
Зарплата отца за предыдущие 3 месяца - 18 480 грн, мать не работает и получает пособие при рождении ребенка - 2 580 грн (860 грн х 3 месяца).
Поэтому, при среднем доходе семьи - 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 месяца), размер пособия составит: 12 150 - 7 020 = 5 130 грн ежемесячно.
Помощь не назначается, если в течение последнего года кто-то из членов семьи:
Как оформить через Дию?
Сейчас онлайн-услуга доступна для тех, кто уже получает помощь малообеспеченным семьям или выплаты одиноким матерям.
Для подачи заявления нужно: